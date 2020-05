Tailored Apps smarter Ratgeber für Schenkende

atNach Mach Was! veröffentlicht Tailored Apps die Service-App Schenk Was!. Wie schon in der Anti-Langweile-App zuvor füllt das Unternehmen mit dem mobilen Helferlein die Einfalls- und Phantasielücken ihrer Nutzer. Schenk Was! liefert Inputs, um Geliebten, Familienmitgliedern, Freundinnen und Kollegen richtig oder falsch zu jedem Anlaß zu beschenken.