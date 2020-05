T-Mobile besetzt Privatkunden-Marketing neu

Aspeger begann seine Telekom-Marketing-Laufbahn im Jänner 2003 als Head of Product Marketing Voice Business und avancierte im Oktober 2007 zum Head of Customer Relationship Management der Telekom Austria. Der nächste Karriereschritt erfolgt im April 2010. Asperger wurde Head of Customer Lifecycle Management und führte 45 Customer Relationship Management-Teammitglieder.



Bei T-Mobile Austria übernimmt er nun Aufgaben, die bislang noch zu Thomas Kickers, dem Geschäftsführer Marketing des Unternehmens, Agenden gehörten.