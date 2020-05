T-Mobile bekennt sich zur Zwei-Marken-Strategie

Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass sich Märkte und Produktwelten in die beiden Pole Premium und Luxus sowie Low-Cost entwickeln. Und die Mitte sukzessive verödet und ausstirbt. Dazu gibt es auch ein soziologischen Pendant in den Gesellschaften gesättigter und hochentwickelter Märkte.



Bierwirth nennt die "Zwei-Marken-Strategie die optimale Basis um auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen". Von der Richtigkeit dieser Strategie konnte er sich bereits im Weihnachtsgeschäft 2012 überzeugen.



Auf der Vertriebsebene wird sich diese Strategie dahingehend auswirken, dass hier der Digitalisierungsgrad ausgebaut wird - Bierwirth spricht von der Entwicklung hin zur "E-Company" - und stationär der Fokus auf Flagship-Stores sowie tele.ring-Angeboten in T-Mobile-Shops gelegt wird.



Bierwirths "oberste Priorität" für die Wirtschaftsjahre bis 2015 sind "die Stabilisierung des Umsatzes und die Rückkehr zu moderatem Umsatzwachstum".

T-Mobile Austria Kennzahlen zum Wirtschaftsjahr 2012

Umsatz Wirtschaftsjahr 2012: 878 Millionen Euro

Veränderung zum Jahr 2012: minus 5,0 Prozent

Umsatz Jahr 2011: 924 Mio. Euro



Umsatz 4. Quartal 2012: 215 Mio. Euro

Veränderung zum Vergleichsquartal 2011: minus 8,1 Prozent

Umsatz 4. Quartal 2011: 234 Mio. Euro



EBITDA-Ergebnis 2012: 234 Mio. Euro

EBITDA-Marge 2012: 27 Prozent

EBITDA-Ergebnis 2012: 253 Mio. Euro



Kundenstand zum 31. Dezember 2012 nach SIM-Karten: 4,1 Millionen

Veränderung zum Vergleichsjahr 2011: +1,1 Prozent



Durchschnittsumsatz pro Kunde (ARPU) 2012: 16 Euro

Durchschnittsumsatz pro Kunde (ARPU) 2011: 18 Euro



Mitarbeiterstand Ende Dezember 2012: rund 1.400