Succeed wird vom Magazin zur Zeitung

Der Verlag adaptierte das bestehende Magazin-Konzept. Succeed wird als monatlich erscheinende Zeitung weitergeführt und entwickelt. Die vorhergehende Heft-Auflage von 180.000 wurde auf 250.000 Stück erhöht. Die erste Zeitungsausgabe erschien im März 2014.



Diabla Media will die Marktpräsenz des Titels ausbauen und "neue Zielgruppen" erschließen und geht auf diese strategischen Ziele mit "neuen Kooperations- und Vertriebspartner" zu. Einer dieser Partner ist der Flughafen Wien. Dort wird die Zeitung über 18 Dispenser an die Zielgruppe und an Wirtschaftsthemen aus Mittel-, Ost- und Südeuropa interessierte Leser abgegeben.



Eine weiterer Vertriebspartner mit den gesuchten Zielgruppen-Kontakten ist das private Fluglinie NetJets. Das Unternehmen verteilt Succeed über "rund 150 Flugzeuge" und in "800 General Aviation Center in Europa".



Das Kontaktkonzept skizziert die Herausgeberin der Zeitung Christina Weidinger so: "Wir erreichen unsere Leser - vorrangig Opinion Leader - dort, wo sie Zeit zum Lesen haben: im Flugzeug oder am Flughafen." Sie fügt zur Präzisierung der Kontakt-Qualität noch hinzu: "Wir erreichen ab sofort die Champions League der Wirtschaft."