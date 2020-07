Styria sperrt Zurnal zu

at, euEin "dauerhaft schwacher Werbemarkt", die fehlende Umsetzbarkeit alternativer Geschäftsmodelle oder die Umwandlung vonZurnal24 in eine Kauftageszeitung sowie die Profitabilitätsferne des Titels bewegen die Styria Media Group sich aus dem Gratismedien-Markt in Slowenien zu verabschieden. Die Mediengruppe stellte Zurnal24.si bereits ein. Am 8. Mai 2014 erscheint die letzten Print-Ausgabe der Zeitung.