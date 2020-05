Styria Multi Media produziert Zusammen:Österreich

Das von Styria Multi Media Corporate realisierte Magazin erscheint ab 2013 vierteljährlich. Zusammen: Österreich wird kostenlos abgegeben und richtet sich "an Menschen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft".



Franz Wolf-Maier, stellvertretender ÖIF-Geschäftsführer, präzisierte die Zielgruppe im Rahmen der Präsentation der Zeitschrift: "Wir möchten damit all jene erreichen, die sich im täglichen Leben mit den Herausforderungen und Chancen von Integration beschäftigen und so zu einem wertschätzenden, konstruktiven Miteinander animieren."



Sebastian Kurz, mit Integrationsthemen betrauter Staatssekretär, pflichtet Wolf-Maier bei: "Die Multiplikatorinnen und Meinungsbildner, an die sich Zusammen: Österreich richtet, sind der Schlüssel zur Bewältigung aller Herausforderungen, die das Zusammenleben in Österreich mit sich bringt."