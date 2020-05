Styria Multi Media Ladies profiliert Medienmarken

Die Diva-Kampagne thematisiert ein hohes Niveau weiblicher Individualität, die von Schönheit, Anmut, erlesenem Geschmack sowie Wohlhabenheit und Reichtrum geprägt ist. Mit einem Schuß Ironie soll die Kampagne in ihrer Zielgruppen-Ansprache auch ausreichend Differenzierung zu der Eleganz und der klassischen Darstellung von Diven schaffen.



"Die drei Kampagnen zeigen Frauen-Typen in ihrer Differenziertheit und repräsentieren die drei Magazin-Marken in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit", kommentiert Daniela Himmelbauer, Marketingleiterin Styria Multi Media, die jüngste Kommunikationsarbeit für die Titel.



Es handelt sich um Kampagnen die in Printmedien, in den Styria Multi Media-Title wie auch in ausgewählten Medien außerhalb des Unternehmens platziert werden.



atmedia.at