Styria exportiert Diva in die Schweiz

Das Magazin wird in deutscher Sprache primär in der deutschsprachigen Schweiz vertrieben. Die Distribution erfolgt im Einzelverkauf über Kioske sowie über ausgewählte Hotels und Shops. Die Auswahl der letztgenannten Distributionspunkte erfolgt nach der Zielgruppen-Auswahl unter unter dem Aspekt, damit Leserinnen, die für Glamour, Luxus und Lifestyle in Frage kommen, anzusprechen.



Acht Seiten des Magazins sind mit spezifischen auf die Schweizer Leserinnen ausgerichteten Inhalten bestückt. Die Druckauflage beträgt 15.000 Stück.