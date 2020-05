Strobl wird ORF-Event-Manager für Song Contest

" Strobl verfügt auf dem Gebiet des Event Management über große Erfahrung. Er hat das 'Public Viewing' im Fußball erfunden, einige große Events in Wien organisiert und auch größere Operationen während seiner ORF-Zeit gemanagt", erklärte Wrabetz gegenüber der APA.



Mit Strobl kehrt ein alter Wrabetz-Begleiter in den ORF zurück. Der ehemalige Grüne Politiker war 2006 als grüner Stiftungsrat an der Wahl des ORF-Chefs beteiligt und wurde danach ORF-Kommunikationschef. 2010 ließ Strobl rund um eine ORF-Stiftungsratsitzung und die Abwahl von Informationsdirektor Elmar Oberhauser von einer Mitarbeiterin Direktoren- und Journalistengespräche vor dem Sitzungssaal mitschneiden. Nach Kritik an der Aktion trat Strobl von seinem ORF-Posten zurück und betonte zugleich, dass niemand abgehört wurde. Auch die Staatsanwaltschaft sah nach einer FPÖ-Anzeige kein widerrechtliches Verhalten. In den vergangenen Jahren war Strobl als Berater tätig- Für den ORF organisierte er als Konsulent die aktuelle HD-Umstellung und den Smart Card-Tausch.



Laut Wrabetz, der im atmedia-Interview rasche weitere Entscheidungen angekündigt hatte, haben vor allem drei Kriterien für Strobl gesprochen: "Großprojekt-Erfahrung sowie Erfahrung mit On- und Off-Air-Events, starke Wien-Erfahrung und Kenntnis des ORF und von ORF-Gegebenheiten." Strobl wird für zehn Monate vom öffentlich-rechtlichen Sender angestellt, und er wird direkt an Executive Producer Edgar Böhm berichten. Zum Zuständigkeitsbereich Strobls gehört laut Wrabetz "alles, was nicht direkt mit der ORF-Show zu tun hat": Side-Events, Public Viewing, Hospitality, das Pressezentrum für die internationalen Journalisten, Akkreditierungen, Sicherheit, Logistik, Verkehrskonzept, Shuttles, Volunteers.



Das Fernsehgroßereignis wird übrigens Kurt Pongratz als Leiter des Regie-Teams auf die Schirme bringen. Stefan Zechner, der Song-Contest-Verantwortliche der vergangenen Jahre, ist für die TV-Show zuständig.