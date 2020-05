Stolichnaya-Originale für Bunnie-Palast

Dort sollen sich jene, die sich für "Stoli-Originale" halten via Videos bewerben. Die Entscheidung darüber fällt die Community. Und zwar über die zehn besten Beiträge. Die originellsten zwei Einsendungen werden mit einem Besuch der Stoli-VIP-Party Anfang 2012 in Hugh Hefners Playboy-Mansion in Los Angeles belohnt.



Die Bewerbung der Promotion wickelt adworx ab. Der Vermarkter platziert im eingangs genannten Teilnahmenzeitraum in seinem Werbeträger-Netzwerk die Kampagne, mit der das Gewinnspiel beworben wird.



