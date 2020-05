Stets Bereite

at730 Teilnehmer waren zur buchstäblichen Fahrt ins Blaue bereit. Sie nahmen an der Are You Ready-Promotion von Airwaves Tab teil. 50 Gewinner mit ihren Begleitpersonen ging dann von Graz aus mit unbekanntem Ziel in die Luft. Dort wurde dann das Geheimnis gelüftet. Zieldestination war London und die Fahrt ins Blaue führte zum Black Eyed Peas-Konzert und zurück.