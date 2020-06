Stermann und Grissemann zurück im TV

Die „Willkommen Österreich“-Gastgeber Dirk Stermann und Christoph Grissemann unterbrechen ihre Sommerpause am Fernsehschirm: Am Dienstag, den 20. August, sind sie wie gewohnt im Rahmen der „Die.Nacht“ auf ORF eins zu sehen, allerdings nicht in ihrer Rolle als satirische Talkhosts. Vielmehr sind Stermann und Grissemann zu Gast beim ORF-Sommerkabarett, das derzeit die regulären Sendungen ersetzt. Um 22.00 Uhr sind die beiden mit ihrem Programm „Stermann“ zu sehen.

Im Anschluss, um 23.05 Uhr, werfen die „Jugendsünden u.s.w.“ einen Blick auf die Anfänge von Thomas Maurer, Franz Novotny und Ulrike Beimpold. Zum Abschluss der Dienstagnacht wird wieder einmal Jason Lee bei „My Name is Earl“ zu sehen sein. Diesmal steht es schlecht um das Karma von Earl, der sich in der aktuellen Folge mit dem Phänomen des „Rache-Sex“ auseinandersetzen muss.