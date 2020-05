Stephansplatz wird Windows-8-Station

Bis 2. Jänner 2012 bleibt der, den U-Bahn-Fahrgästen zugängliche Bereich auf diese Weise gebrandet. Mit diesem Out-of-Home-Werbeflight in der Passagier-Aufkommen-stärksten Zeit - im Schnitt 250.000 Fahrgäste pro Tag - lässt sich eine dementsprechende Reichweite und eine hohe Zahl von Brutto-Kontakten generieren.



An die acht Millionen Kontakte sollen sich mit Station Branding im Kampagnen-Zeitraum seit 1. Dezember 2012 realisieren lassen. "Das ist die aufmerksamkeitsstärkste Maßnahme unserer Marketing-Kampagne, um Windows 8 in Österreich im Markt zu platzieren", erklärt Stephanie Biebel, Communications Managerin von Microsoft Österreich dazu. Mit dieser Kampagnenteil sollen, so Biebel weiter, Konsumenten sehen, welche Vorteile das Produkt hat und gezeigt bekommen, wie sich Windows 8 auf der Hardware unserer Partner "anfühlt".