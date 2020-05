Steirischer Fleischer fühlt sich durch Dialekt-Video verleumdet

Der Fleischer ist, ohne dass er selbst unbedacht mit seinen persönlichen Daten im Web umgegangen wäre, ein Internet-Opfer geworden und steht ungewollt im Rampenlicht. Den nun vom ihm gesetzten Schritt hält der Experte aber für "nicht sinnvoll": "In solchen Fällen gilt es die Eskalationsspirale zu stoppen: 'Don't feed the Troll - den Troll nicht füttern', denn sonst bekommt der Provokateur genau das, was er sich wünscht, nämlich Aufmerksamkeit". Er hätte dem Opfer geraten, mit den Video-Produzenten Kontakt aufzunehmen und sich außergerichtlich zu einigen, "damit das Ganze nicht noch an Bekanntheit gewinnt", so Kettemann.

Bei gröberen Vergehen wie zum Beispiel ungewollte Veröffentlichung von Nacktfotos rät Kettemann: "Erstens Kontakt mit dem betreibenden Server suchen, zweitens die Polizei informieren, damit diese ein Verfahren einleitet, sowie drittens die staatlichen Meldestellen und eventuell eine anwaltliche Vertretung kontaktieren."

Grundsätzlich konstatiert der Grazer Experte eine große Unwissenheit von Internet-Usern im Hinblick auf die rechtlichen Konsequenzen ihres Tuns. "Das Internet ermöglicht auch ein Verhalten, das die Menschenrechte und hier vor allem das Recht auf Privatsphäre gefährdet. Viele füttern das Internet pausenlos mit privaten oder auch nicht privaten Informationen - ohne die Konsequenzen für sich und andere zu bedenken."

(apa)