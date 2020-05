Steelie für voestalpine und vi knallgrau

Die Auszeichnung verdiente sich voestalpine.com aufgrund ihrer "Klarheit im Aufbau und Struktur und die gelungene Integration von Social Media". So werden beispielsweise Quartalszahlen via YouTube in die Corporate-Site eingebettet und ein Social Media-Newsroom ist in die Presse-Seite integriert.



Weiters sei es mit der Unternehmenswebsite gelungen, "alle Zielgruppen adäquat anzusprechen und die Markenpositonierung via Social Media-Feature zu einer lebendigen Unternehmensidentität auszubauen".