Staatshilfe abgelehnt

de // Der Zeitungsverleger-Verband BDZV hat sich einmal mehr gegen staatliche Subventionen der Printpresse ausgesprochen. "Wenn die Regierung uns wirklich helfen will, dann solle sie darauf verzichten, die Zeitungen zu regulieren", erklärt BDZV-Präsident Helmut Heinen heute in Köln. Er kritisierte in dem Zusammenhang die verschärften Datenschutz-Richtlinien, die weiter zunehmenden Werbeverbote und forderte eine Reduzieren des Mehrwertsteuersatz für Presseerzeugenisse sowie die Verankerung eines umfassenden Leistungsschutzrechts.