Springers Leben: Der "GröVaZ" und seine ewige Sinnsuche

Am Höhepunkt des Erfolgs kommt die Sinnkrise. Der Playboy wird zum Gottessucher, spricht von Nächstenliebe. Die Aussöhnung mit dem jüdischen Volk und die Freiheit der Ostdeutschen werden seine großen Anliegen. Er glaubt allen Ernstes, er könne mit Chrustschow über die Mauer verhandeln. Die Enttäuschung in Moskau macht ihn zum erbitterten Gegner des Ost-Regimes.

In den 1960ern legte sich Springer mit dem Zeitgeist an. Nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg und den einseitigen Berichten der Bild beginnen die Proteste gegen die "Springer-Presse": "Enteignet Springer" ist das Motto, die Kritik am dominierenden Verleger wächst. 1978 heiratet er seine letzte Frau Friede, seinen "Engel".

Sein Sohn Axel jun. begeht 1980 auf einer Parkbank in Altona Selbstmord. Springer zieht sich zurück und stirbt 1985 in Berlin.