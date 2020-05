Springers Accelerator-Programm läuft an

deDas mit Plug and Play betitelte Unterstützungsprogramm von Gründern und Start-ups von Axel Springer läuft an. Die erste Bewerbungsrunde in der bis zu zehn Teilnehmer ausgewählt werden, startet jetzt. Springer will damit ab Mai 2013 Gründerinnen und Gründern, die digitale und innovative Geschäftsmodelle mit dem Fokus Internationalisierung realisieren wollen, unterstützen.