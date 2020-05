Springer unter Ulmen

deSpringer und Ulmen Television vereinbarten eine Zusammenarbeit, die in Bewegtbild-Produktionen für das digitale Medien-Portfolio des Konzerns gipfeln wird. Der gemeinsame Erstling ist mit Stuckrad-Barre Wahlnacht betitelt und wird am 22. September 2013 auf Welt.de zu sehen sein. Diese Live-Talk-Show am Abend der deutschen Bundestagswahl wird von Benjamin von Stuckrad-Barre moderiert.