Springer erhöht Investigativ-Etat

Springer richtete diesen Investigativ-Journalismus-Etat im Jahr 2010 ein. Daraus wurden 2012 Recherchen für Inhalte, die in der Welt am Sonntag, Sport Bild und Bild der Frau erschienen, finanziert.



Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer AG, definiert diese Budget-Erhöhung als "Investition in Qualitätsjournalismus für digitale Angebote". Denn begründet er: "Wir wollen, dass Journalismus, für den Leser bereit sind zu zahlen, auch in der digitalen Welt eine Zukunft hat."