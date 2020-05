Sportle.me vermittelt tägliche Turnstunden

Das junge Unternehmen will sein Service unter Hobby- und Breitensportlern etablieren und diese mit den Anbietern matchen. Auf der jetzt gelaunchten Sportle.me-Version dreht sich die Vermittlungsarbeit primär um Ballsport-Arten. Badminton gilt auch als Ballsport-Art und gehört deshalb zum Angebotsspektrum der Plattform dazu.



Anbietern von Amateursport-Angeboten bietet Feirer und sein Team mehr Sichtbarkeit, höhere Reichweite als bislang, Gewinn an zusätzlicher Bekanntheit und ein Instrument zur zusätzlichen Steuerung der Betriebsauslastung. Wodurch sich mittel- bis langfristige Wirtschaftlichkeitseffekte einstellen können und sollen. Die Bezieher dieser Angebote können die genutzten Sportprodukte bewerten und haben jederzeit Alternativen zur Hand.



Feirer beziffert das aktuelle Plattform-Angebot auf "bereits über 700 buchbare Sport-Einheiten", die von "mehr als zehn Anbietern" kommen. Der Geschäftsführer peilt eine "rasche Angebotserweiterung an". Auf der Agenda des Startups steht, "innerhalb eines Jahres den österreichischen Kernmarkt abzudecken".