Sport10.at ergänzt App-Portfolio mit Fussball-Service

Das Content-Spektrum dreht sich um eine Reihe von Basics wie Meisterschaftsrunden, Spielpläne, Spieltage, Ergebnisse, Tabelle, Clubs, etc. in Form von vertrauter Sportberichterstattung sowie Inhalte, die durch ihre Exklusivität punkten sollen. Unter dem Menüpunkt "Mein Verein" können Fans ihrer Mannschaft nahe sein.



Abgerundet wird das österreichische Fussball-Bundesliga-Geschehen durch Inhalte zu den internationalen Top-Ligen in Deutschland, England, Spanien und Italien.



Das ist, nach der Skisprung- und Ski-Alpin-App, die dritte Special-Interest-Sport-App von Styria Multi Media.



atmedia.at