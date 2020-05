Sport Eybl kommt uns mit dem Leibl

Die Kampagne läuft seit einigen Tagen. Sie begleitet in den kommenden Tagen intensiv die Eröffnung dreier Niederlassungen in Niederösterreich. St. Pölten und Amstetten bekommen jeweils ein neue Sport Eybl- und Horn eine Sport Experts-Niederlassung.



Im November begleitet die Kampagne das Thema der individuellen Skischuh-Anpassung. Dazu setzt am 4. November der TV-Flight eines Spots, in dem Hermann Maier auftritt und der launig seine Ansprüche an Sportartikel vermittelt, ein.



Im Dezember muss die Kampagne nachhaltig auf das Weihnachtsgeschäft wirken. Sollte das Klima nicht mit Schneefällen unterstützend auf den Verkauf des Wintersport-Sortiments wirken. Rumerstorfer rechnet damit, dass die Schnee-Bilder aus der TV-Übertragung vom ersten Ski-Weltcup-Rennen der Saison in Sölden der Nachfrage nach Ski, Snowboards, etc. wohltun werden.