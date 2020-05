Sport 2000 im Skisprung-Sponsoring-Anlauf

Holger Schwarting, Vorstand von Sport 2000 Österreich und Aufsichtsratsvorsitzender von Sport 2000 International, spricht von einem "markenstärkenden Engagement mit grossem Potenzial".



Denn " Skispringen ist die europaweit medienwirksamste Wintersportart, in Österreich extrem populär, die Menschen aller Altersstufen in den Skisprung-Stadien und an den Bildschirmen gleichermaßen fasziniert", skizziert Schwarting den Nährboden für die angedachte und angepeilte Markenstärkung. Ingredienzien dieser Anziehungskraft sind darüber, argumentiert er, die Emotionalität des Sports und die Sympathiewerte, die deren Athleten genießen. Darüber hinaus ist das ÖSV-Springermannschaft das voraussichtlich erfolgreichste Team der österreichischen Leistungssport-Geschichte.



Dieses Skisprung-Engagement soll die Marke Sport 2000 österreichweit stärken. Christoph Krahwinkler, Marketingleiter des Unternehmens, verweist auf die Wiedererkennungswirkung dieser Kommunikationsmaßnahmen für das Verleihgeschäft Sport 2000 rent. Und zwar sollen Gäste aus ganz Europa, die in Österreich Winterurlaub machen bei der geplanten Ski-Leihe an die Marke denken und erinnert werden.



atmedia.at