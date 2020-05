Sponge Bob verdrängt Fix & Foxi

Schwammige Vermarktung

Die ohnehin sinkende Auflage geriet weiter unter Druck. Parallel zum Niedergang der Comic-Marke stieg Sponge Bob in der Gunst der jungen Zielgruppe immer höher. Schwammkopf kommt aus dem TV. Sponge Bobs Erlebnisse können gelesen werden. Das Heft erreicht mittlerweile eine Auflage von 100.000 Stück. Und die Figur wird via Merchandising-Produkten vermarktet, die längst nicht nur für Kinder sind.



