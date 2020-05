Spirit Design befördert Herrn Bläsi

Bläsi ist seit 2009, nachdem er Deutschland Richtung Österreich verließ, für Spirit Design in Wien tätig. Der Diplomdesigner war seither in Projekte für international tätige Auftraggeber des Unternehmens eingebunden und verdiente sich damit den nächsten Karriereschritt.



Bläsis Arbeit floß in Design-Projekte für A1 Telekom Austria, Siemens Austria, Rosenbauer oder auch die Westbahn ein.



atmedia.at