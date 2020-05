Spinnwerk kocht für Knorr-Community auf

atEin Jahr treibt Spinnwerk für Knorr Österreich Social Media. Nach Auftragserteilung Anfang März 2011 an die Agentur, launchte Spinnwerk am 1. April 2011 die Knorr-Österreich-Facebook-Page. Aus den damals 12.532 sind zur Stunde 45.831 Community-Mitglieder geworden. Der Zuwachs in dem Jahr beträgt somit 33.299 Knorr-Freunde.