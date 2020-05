Social-Werbespendings wachsen robust

Durch die Investitionsbereitschaft in soziale Medien in Europa verläuft zwischen West- sowie Zentral- und Osteuropa eine Bruchlinie.



eMarketer diagnostiziert den CEE-Raum in Sachen Social Media-Werbung weit weniger gereift als Westeuropa und weist daher ein weitaus niedrigeres Werbespending-Niveau aber dafür höhere prozentuelle Wachstumsraten auf.



In Zentral- und Osteuropa könnte 2013, beziffert das US-Marktforschungsunternehmen, 318,7 Millionen Dollar in bezahlte Werbung, die in Social Networks, Social Games oder Social Apps platziert sind, investiert werden. Das würde ein 53,8-Prozent-Wachstum gegenüber 2012 bedeuten. Allerdings, prognostiziert eMarketer, wird sich das weitere Werbewachstum bis 2015 deutlich abschwächen und von 2013 auf 2014 auf 22,6 Prozent fallen.



Auch in der CEE-Region bewegt sich Anteil der SocialAd-Spendings am gesamten digitalen Werbevolumen auf einem Niveau zwischen sieben und acht Prozent.