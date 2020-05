Social Media-Aktionismus

Geringe Nachfrage nach Echtzeit-Kommunikation

Andres hat sich dazu die Erfahrungen von etwa 1.000 Networkern angesehen und diese evaluiert. Der Querschnitt daraus ergab, dass Unternehmen auf Facebook und Twitter zu wenig auf Kundenbedürfnisse Rücksicht nehmen, mangelnde Dialogorientierung an den Tag legen und mäßige Service-Niveaus erreichen.



Darüber hinaus halten 83 Prozent der Befragten die Social Media-Aktivitäten von Unternehmen für Werbung. Das Brand Science Institute fragte auch nach, welche Kommunikation Social Media-Nutzer mit Unternehmen pflegen. Es geht in den meisten Fällen um Fragen, Beschwerden und Anregungen. Auf diese werde, so das Analyse-Ergebnis, nicht und unzureichend eingegangen. Oder die Anliegen wurden an die jeweiligen Service-Abteilungen "verschoben".



Darüber hinaus wurde nachgefragt wie wichtig Echtzeitkommunikation in diesen Dialogschleifen sei. 18 Prozent erwarten Real-Time-Betreuung. 44 Prozent wünschen sich Antworten innerhalb von drei und 13 Prozent innerhalb von fünf Stunden. Es gibt aber nicht nur Raunzer. 26 Prozent der Nutzer haben positive Erfahrungen mit Unternehmen im Social Media-Kosmos gemacht und fühlen sich "kompetent und fachmännische betreut".