Snipscan schließt Finanzierungsrunde ab

Das Start-up transferiert die hinlänglich bekannten Stempelkarten, die Bäckereien, Kaffeehäuser, Restaurants, Tankstellen, etc. ausgeben, um Kunden mit verschiedenen Preisnachlaß-Modellen zu wiederkehrenden Kunden und Stammkäufern zu machen, auf das Smartphone. Konsumenten können per Apple- oder Android-App die Vielzahl ihrer Stempelkarten digitalisieren und auf diese Weise managen ohne alle Stammkunden-Pässe mit sich führen zu müssen.



Gleichzeitig ermöglicht die smarte Stempelkarte zusätzliche Kundenkommunikation und Angebotserstellungen.



An den Point-of-Sales erhalten Snipscan-Nutzer, die ihnen vertrauten Stempel in Form eines QR-Codes.



atmedia.at