Smartphone-Verbreitung mobilisiert Internet-Nutzung

atDas mobile Internet ist Alltagsgegenstand von Internet-Nutzern in Österreich geworden. In welchem Ausmaß Smartphones, Tablets, etc. die Online-Nutzung mittragen, quantifiziert Integral. Während sich die Smartphone-Verbreitung während der vergangenen zwölf Monate "um ein Viertel" steigerte, stieg die damit einhergehende Nutzung mobiler Services "um das Doppelte". Das Marktforschungsunternehmen konstatiert, dass die "Nutzung verschiedener mobiler Dienste über die letzten zwölf Monate Wachstumsraten zeigte, wie sie in kaum einem anderen Bereich anzutreffen sind".