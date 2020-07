Sky sponsert Fantastisches

Kai Mitterlechner, der Geschäftsführer von Sky Österreich, begründet dieses Mitwirken an dem Film-Reigen aufgrund der gemeinsam geteilten "Leidenschaft für gutes Filmprogramm". Und weil sich / slash "in den letzten Jahren zu einem fixen Bestandteil der österreichischen Festival-Szene etablierte". Das Festival wird seit fünf Jahren in Wien auf Kino-Leinwänden abgebildet.