Sky kommt auf Xbox 360

Dann gibt es auf der Konsole Sport und Filme. Besonderheit ist, dass diese Inhalte via Kinect Bewegungssteuerung manövriert werden. Das heißt, dass Käufer dieses Angebots per Handbewegung oder Sprachebefehl durch die Sky Go-Inhalte steuern.



"Die Kooperation mit Microsoft ist der nächste Schritt in die Zukunft des Fernsehens", kommentiert Sky-CEO Brian Sullivan die Partnerschaft, die er gestern Abend in München vorstellte.



Die damit verbundene Kostenstruktur sieht in etwa so aus: Xbox-Goldmitgliedschaft für ein Jahr: 59,90 Euro; Sky Go pro Monat: 12 Euro; Sky Paket vollständig (derzeitiges Angebot): 16,90 pro Monat. Sky Premium HD-Kunden und Zweitkarten-Abonnenten bietet der Pay-TV-Anbieter ab 18. Oktober einen Sky Go-Free-Trial.



Sky Go auf der Xbox 360 ist ab diesem Winter erhältlich.