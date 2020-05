Sky geht mit Sport-Channel bei YouTube online

Aus den Spielen der erwähnten Turnier-Klassen wird Sky zeitnah nach deren Spielenden Highlights, Zusammenfassungen und ausgewählten Szenen in dem Channel zur Verfügung stellen.



Ebensolche Ausschnitte wird es zu Spiel-Tagen des Tennis-Turniers in Wimbledon geben.



Dieser SkySportHD-Channel kann von Interessierten in Deutschland und Österreich kostenfrei genutzt werden.



Aktuell hat der Channel bereits 167 Abonnenten und generierte 73.508 VideoViews. Man darf gespannt sein ob Sky diesen Channel, der ja auch Abos verkaufen wird müssen, mit hochqualitativen Kurz-Inhalten aus dem Programm speist, welches Interesse die Videos wecken und ob diese ungefähre Reichweiten der TV-Inhalte reflektieren.



YouTube kann wiederum einen Punkt in der Umsetzung seiner Premium-Content-Strategie für sich verbuchen.