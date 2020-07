Sky baut Magazin Besser aus

Ebenfalls in dieser Woche erscheint die zweite Ausgabe des zweiten Print-Produktes von Sky Österreich, das Serien-Magazin prime time. Die Vermarktung ist bei Skip angesiedelt. "Serie, heißt es, ist der neue Film. Was den Produktionsaufwand und auch die Besetzungen betrifft, stimmt das für die Serien bei uns sicher", idealisiert Stöger das Programmfeld des Unternehmens. Ob das nun Game of Thrones ist oder die Netflix-Serie House of Cards, deren nächste Staffel wiederum bei Sky Premiere haben wird. "Für uns sind Serien ein Parade-Produkt und das auf allen denkbaren Kanälen", konstatiert Stöger. Sein Ziel ist es nun, prime time nicht zuletzt auch online zu einem Muss für österreichische Serienfans zu machen: Bewegtbild, Serien-Inhalte, Fakten, Charaktere, Karten, Interviews - alles, was das Serien-Herz begehrt, soll nach und nach unter pt-magazin.at zu finden sein. Der Titel wird auch mit Werbung bewirtschaftet. "Alle gängigen Werbeformate sind möglich. Durch Online, Facebook, Print und nicht zuletzt TV sowie Events zu den Serien kann Sky Werbepartnern sehr viel bieten", ist Stöger überzeugt.