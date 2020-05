Sky baut Film-Community auf

In diesem Forum werden sich dessen Mitglieder mit der Kinopolis-Moderatorin Sarah Winkhaus zum Chatten treffen sowie an Umfragen und Votings zum Filmprogramm teilnehmen können.



Als Frequenzbringer gibt es Nachrichten und Gossip aus der, daran nicht armen Filmwelt. Als Initiationspromotion werden ab 18. Oktober Rezensenten gesucht. Sky-Community-Mitglieder und Abonneten der Programme können sich mit einer Testkritik für die Funktion als Kommentatorin oder Rezensent bewerben. Ihre spätere Aufgabe ist als Movie Experts in der Sky-App aufzutreten und das Interesse für die Filme des Senders zu stimulieren. Es werden drei Rezensenten gesucht.



Sky setzt damit die mit Facebook.com/DeinSkySport begonnenen Social Media-Realisierungen fort. In dem, im August 2011 gegründeten Forum tummeln sich derzeit "mehr als 43.000 Fans".



atmedia.at