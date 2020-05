Siemens Enterprise Communications wird Unify

Im neuen Namen wie im Unternehmen steckt, wie es heißt, die Überzeugung, dass die "Kommunikations- und IT-Branche einen bedeutenden Wandel durchlebt" und dieser Paradigmen-Wechsel wirkt sich wiederum in einer "neuen Art des Arbeitens" aus. Dieser Wandel liefert wiederum die DNA der künftigen Marke Unify. Auf Produktebene stellt das Project Ansible den Wesenkern dieser Marke dar.



In der am 15. Oktober 2013 erfolgten offiziellen Marken-Migrationsvorstellung betont Unify-CEO Hamid Akhavan: "Wir blicken auf eine lange Siemens-Tradition zurück und die Verbindung zu unserer Herkunft als Innovator bleibt stark." Hier manifestiert sich ein spezifischer US-amerikanischer Umgang mit Geschichte und die Verbindung von Tradition mit Zukunft.



Unify reflektiert in einer gegenwärtigen und zukünftigen digitalen Kommunikationswelt mehr die universelle Vernetzung und Vernetzbarkeit. Zwar auch Universalität aber auch Oberflächlichkeit und Verwechslungsanfälligkeit. Die Prägnanz und Profiliertheit des Namens Siemens mit allen weiteren Werten wie klassischem, konservativem Unternehmergeist, Ingenieurstum sowie der sublimen Deutschness ist in der IT-Globalisiertheit mittlerweile weniger schick als in den vergangenen Jahrzehnten. Und hat sich scheinbar auch überlebt!