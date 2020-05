Share Global Group launcht Webradio MoveFM

atKlingt international ist aber ein österreichisches Gewächs also Medienprojekt. Share Global ist eine in Traun in Oberösterreich ansässige TV-, Video- und Audio-Projekte realisierende Firma, die mit MoveFM seit Jahresbeginn ein Webradio-Programm anbietet, in dessen Stream "lokale, nationale und internationale Inhalte" zu hören sind. MoveFM ist ein General-Interest-Programm mit Nachrichten, Verkehrs- und Wetterinformationen, Event-Tipps, etc.