SevenOne Interactive vermarktet Axel-Springer-Portal-Reichweiten

Drittgrößtes Dachangebot Österreichs

SevenOne Interactive übernimmt die Vermarktung der Österreich-Nutzung und -Reichweiten von Springer-Medienmarken wie Bild.de, Autobild.de, Computerbild.de oder Welt Online.



SevenOne Interactive ist für die Zweitvermarktung der Springer-Portale in Österreich verantwortlich und expandiert damit sowohl die Reichweite seines VideoNetworks als auch des gesamten SevenOne Interactive Networks.



Welches Ausmaß dieser Reichweiten-Zuwachs hat, wird sich voraussichtlich bereis in der nächste ÖWA Basic-Ausweisung zeigen. In der aktuelle IVW wird die Vermarktungsgemeinschaft Axel Springer mit 36,5 Millionen Auslandsvisits ausgewiesen. Bei einer hypothetischen Annahme, die Hälfte dieser Visits entfielen auf österreichische Nutzer, erhöht sich das Visit-Portfolio von SevenOne Interactive von 6,8 um 18,3 auf 25,1 Millionen Visits.



Damit wurde das SevenOne Interactive Netzwerk das drittgrößte, österreichische Dach-Angebot hinter ORF.at und GMX werden.



Allerdings reduziert sich der Visit-Anteil, da nicht zu erwarten ist, dass SevenOne Interactive auch Traffic von Springer-Online-Medien wie Berliner Morgenpost, BZ-Berlin, Onmeda oder Hamburger Abendblatt Online vermarktet. Ihr Visit-Anteil an der digitalen Reichweite spielt ohnehin nur eine untergeordnete Rolle.



atmedia.at