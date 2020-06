"Serial" und die Renaissance eines vergessenen Formats

Um 25 Prozent stiegen die Podcast-Downloads in den vergangenen zwei Jahren – der Erfolg von " Serial" ist symptomatisch. Die Entwicklung erinnert an Streamingdienste, die Fernseh- und Kinoproduktionen online jederzeit abrufbar machen und damit aktuell den TV-Markt aufmischen. Durch die einfachere Bedienung via Smartphones und Tablets prophezeien Kommentatoren wie Allen Carr in der New York Times parallel zu Netflix und Co. nun auch einen wachsenden Einfluss der Podcasts auf das Muttermedium Radio. Eine Fortsetzungsgeschichte, die über mehrere Wochen hinweg erzählt wird? Vielleicht wird das in Zukunft auch im Radio zu hören sein.

Bei aller Euphorie: ein Geschäftsmodell haben auch die Macher von " Serial" noch nicht gefunden. Die vorläufige Antwort lautet - wie so oft in letzter Zeit - "Crowdfunding". Sprich: Die Fans sollen eine mögliche zweite Staffel von " Serial" möglichst selbst finanzieren. Ob das gelingt? Auf "Kickstarter“ – der bekanntesten dieser Plattformen kam ein vergleichbares Podcast-Projekt zuletzt auf doppelt so viele Unterstützer wie Online-Nachrichtenseiten. Es heißt also abwarten. Am 4. Dezember geht erst einmal die zehnte Folge der ersten Staffel online.

serialpodcast.org