Serbische Fernseher

Serben überholen US-Amerikaner

Mit 302 Minuten täglicher Sehdauer liegen sie über jener von US-Amerikanern. Generell wird, wie die Studie zeigt, in Südeuropa mehr ferngesehen als in Mittel- und Nordeuropa. Die "schwächsten Fernseher" sind die Schweizer. Mit 166 täglichen Minuten liegen sie weiter unter dem europäischen Durchschnitt von 227 Minuten. In Deutschland verbringen Menschen im Schnitt 221 Minuten täglich vor der Glotze.