Semesterende im Stiftungsrat

at // In der letzten Sitzung vor der Sommerpause segnete der ORF-Stiftungsrat den Jahresabschluß 2008 und das 79-Millionen-Euro-Defizit ab. Für 2010 wird, nach derzeitiger Wirtschaftslage, der prognostizierte Verlust nicht zu erreichen sein. Aus den angepeilten 29 könnten 50 Millionen Minus werden. Allerdings halten Stiftungsrat und Geschäftsführung an den ambitionierten Zielen für das kommende Jahr fest. Die "Schwarze Null" soll, bekommt man den Eindruck, mit allen Mitteln und vorrangig über Personalstandskürzungen erzwungen werden.