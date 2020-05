Seiler-Lall leitet Tirol Werbung-Marketing

Seiler-Lalll greift auch 16 Jahre Marketing-Kompetenz aus der Kosmetik-Branche zurück. Davon entfallen acht Jahre auf Schwarzkopf/Henkel. Für den Markenartikel-Konzern war sie in sieben Märkten tätig. 2010 übernahm sie die Geschäftsführung des Tourismusverbandes Pitztal, realisierte dort ein Markenpositionierungsprojekt und den Relaunch von Pitztal.com mit Unterstützung von elements.at.



Seiler-Lall übernimmt in der Tirol Werbung die Aufgaben von Christian Spiegl, der für Swarovski in die Schweiz geht.