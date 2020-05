Second-Screen-Voraussetzungen

atFernsehen und dabei gleichzeitig via Smartphone im Internet surfen, chatten, recherchieren, Wetterinformationen abfragen, Kommentare in Communites und Networks abgeben und SMS verschicken. Diese Parallelpraxis verbreitete sich, laut Mindshare Austria, unter den 15- bis 59-Jährigen von 57 Prozent im Jahr 2012 auf mittlerweile 70 Prozent. Das heißt auf jeden Fall, dass das Smartphone der führende und wichtigste Second Screen in Österreich ist. Das Tablet als Second Screen spielt noch ein untergeordnete Rolle.