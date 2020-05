Sechzig Jahre Computerspiele

at20 Jahre SMS nehmen sich gegen 60 Jahre Computerspiele mickrig aus. In dem Zusammenhang die Frage zu stellen, ob sich noch jemand an das erste Computerspiel erinnern könne, ist eventuell müssig. Interessant wäre es doch, jemanden zu finden, der verifiziert ob paysafecard die Geburt des Computerspiels mit dem Jahr 1952 richtig datiert. Und ob OXO, eine Adaption von Tic-Tac-Toe, die Urmutter von World of Warcraft, Call of Duty, Angry Birds, Tetris, Super Mario, Donkey Kong, Pacman oder der Sims und vielen anderen Games ist, in deren Genese wir direkt oder indirekt involviert sind und waren.