"Schwul", "H****sohn": Strache klagt ORF und Nazar

In dem Schriftsatz, der dem KURIER vorliegt, stellt Rami klar, dass Strache "nicht homosexuell" sei. Das tue aber auch nichts zur Sache, so die juristische Begründung, schließlich sei die sexuelle Orientierung Teil des höchstpersönlichen Lebensbereiches und dürfe nicht öffentlich thematisiert werden - egal ob die Behauptung, Strache sei schwul, nun stimme oder eben nicht.

Der Anwalt zitiert den Satz "In Deutschland der Westerwelle oder dieser Berliner Bürgermeister. Oder bei uns der Strache. Die sind doch alle schwul und stehen dazu." Den danach gefallenen Satz "Der Strache? - Nein den mein ich gar nicht. Der Kärntner da. - Da kommen einige in Frage", lässt die Klagsschrift (siehe Bildergalerie) aus. Rami betonte auf KURIER-Anfrage, dass der höchstpersönliche Lebensbereich seines Mandanten so oder so verletzt worden sei.