Schöne neue Erfolgszahlen-Welt

Alle reden von Big Data und Erfolgsnachweisen. Wie kommt man aber in der integrierten Kampagnenplanung zu sinnvollen Kennzahlen? Wie definieren sich diese? Dazu kommt, dass sich die vielen Medienangebote in einzelne Disziplinen aufteilen und diese wiederum in viele Kanäle. Alle haben ihre eigenen Regeln, Metriken und Key Performance Indicators - kurz KPI's. Die interessieren uns besonders, denn für Marketer dienen sie als harte Währung, ob eine Maßnahme erfolgreich war.

Um in diesem Fall verwertbare KPI's zu erhalten, sollten zum einen die Ziele von Beginn an klar sein. Zum anderen ist es notwendig in einem immer größer werdenden Eco-System die vernetzten Daten zu visualisieren, um sie steuer- und interpretierbar zu machen. Es ist uns gelungen eine voll integrierte KPI Management Plattform zu entwickeln, die unser Arbeiten bei Mindshare mit Adaptive Marketing unterstützt. Wir zeigen damit die Vergangenheit und Gegenwart und können adaptiv und in real-time Rückschlüsse für die Zukunft machen. Konzipiert als technisches Cockpit stellt es als Cross-Channel-Performance-Analysen visualisiert bereit. Dadurch können unsere Experten die Zusammenhänge hinter den Daten feststellen, die bei herkömmlichen Reports verborgen geblieben wären. Sales- und Response-Werte werden mit Awareness, dem Werbedruck, Social Buzz oder dem Suchverhalten verknüpft. Eine Real-Time-Datenanalyse innerhalb des Planungsprozesses und der Kampagne mit real-time API's (Schnittstellen) zu allen relevanten Datenströmen wird möglich. Das Außergewöhnliche für uns ist, dass im Grunde genommen alles möglich abhängig von den definierten Zielen wird. Damit schaffen wir es, die Komplexität der zahllosen KPI's in einer vernetzten Welt steuerbar darzustellen und die Effizienz der Kampagne zu steigern.

Die Auswirkungen, wenn man KPI's nicht identifiziert, liegen auf der Hand: Wer bereits bei der strategischen Kampagnenplanung nicht weiß, wie das Ziel definiert ist, wird wie ein Boot auf dem Meer ohne Navigation herumirren und damit nie am richtigen Ort ankommen.

Sabine Auer, Director Business Planning Mindshare Austria