"Schnell ermittelt"-Star Ursula Strauss hatte Autounfall

Der Star der ORFeins-Serie "Schnell ermittelt"-Star Ursula Strauss ist bei einem Autounfall verletzt worden. Das bestätigte der ORF am Dienstag dem KURIER. Demnach ist Strauss als Passagierin in dem Fahrzeug gesessen. Es gehe der Schauspielerin "den Umständen entsprechend gut", hieß es aus dem Sender.

Am Montag hätte der Dreh für die neue Folge von "Schnell ermittelt" mit dem Titel "Einsamkeit" starten sollen. Dieser wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Am Dienstagabend stand die Folge "Schnell ermittelt: Erinnern" um 20.15 Uhr auf ORFeins am Programm.