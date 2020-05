Schmidt-Hamkens wird Styria Multi Media-Geschäftsführer

Schmidt-Hamkens wechselt von dem in Hamburg ansässigen Medien-Unternehmen Quarto Media und gehörte dessen Gesellschafterkreis an. Davor war er Geschäftsführer und Gesamtanzeigenleiter der Südwestdeutschen Medienholding und Verlagsleiter im Jahr Top Special Verlag. Diesen entwickelte Schmidt-Hamkens vom klassischen Zeitschriftenverlag zum Special-Interest-Medienhaus weiter.



In der Geschäftsführung von Styria Multi Media ist Schmidt-Hamkens mit den Agenden Redaktion, Digital, Finanzen und Infrastruktur betraut.