Schau-TV sehen ab 2012

Der Verlag kündigt ein Info- und Entertainment-Programm an, das über die Vernetzung von TV, Internet und Social Media in der Region verbreitet wird. Der technische Transfer soll via Mux-B und digitaler Satelliten erfolgen. Auf Basis dessen spricht man bei Schau Media von einer "nahezu hunderprozentigen Reichweite in der Ostregion" und einen Footprint, im "Raum Centrope".